ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan'ın kayıtları ilk kez paylaşıldı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 13:53

ABD medyasındaki haberlere göre, ülkenin Colorado eyaletinin başkenti Denver'daki "Colorado Tarihi Merkezi" adlı müzenin yetkilileri, Ku Klux Klan'ın (KKK) 1924 ila 1926 yıllarına ait orijinal üyelik kayıtlarının yer aldığı kayıt defterini dijital ortama aktardı.

Böylelikle, ırkçı grubun üyelerinin bilgileri ilk kez paylaşılmış oldu.

Dijital arşivde, 30 bin kişinin adının yanı sıra belirli yerlerin ve kurumların da bilgileri yer alıyor.

Colorado Tarihi Merkezi'nin Operasyon Müdürü Dawn DiPrince, paylaşılan bu kayıtların da tarihin bir parçası olduğunu kabul etmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

DiPrince, arşivi paylaşmaktaki amaçlarının geniş bir içerik sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Sevilen ve kutlanılan şeylerin yanı sıra acı gerçeklere karşı da dürüst olmak gerektiğini ifade eden DiPrince, arşive eklenen bağlantılarla, o dönemde KKK'ya direnenlerin hikayelerine ulaşmanın da mümkün olduğunu dile getirdi.

Söz konusu arşiv ilerleyen zamanlarda Colorado Tarihi Merkezi'nde de ziyarete açılacak.