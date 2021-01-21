ABD'den 'Moderna' kararı: Aşılama çalışmaları devam edecek

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:09

ABD'de olası alerjik reaksiyonlar nedeniyle Pazar günü Moderna'nın aşılama çalışmalarını durdurmuştu. Kaliforniya halk sağlığı yetkilileri, söz konuşu alerjik reaksiyonlara ilişkin gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda aşılama çalışmalarının devam edilmesinin güvenli olduğunu duyurdu.

Moderna ile iletişime geçen Reuters Haber Ajansı, aşılamada çalışmalarını Kaliforniya'da devam edeceğini doğruladı.

Eyalet sağlık departmanından epidemiyolog Dr. Erica Pan yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de dahil olmak üzere çeşitli yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını ve duraklamayı sürdürmek için hiçbir bilimsel dayanak bulunmadığını söyledi.

Pan ayrıca, "Elde edilen bulgular, Kaliforniyalılara aşıların güvenli ve etkili olduğuna dair güven vermeye devam edecek" dedi.



