ABD’den Rusya’daki 2 konsolosluğunu kapatma adımı
ABD’de hükümet, Kongre'ye Rusya’daki 2 konsolosluğunu kapatma niyetini bildirdi. Associated Press ajansının aktardığına göre, ABD'nin bu adımı Rus hükümetinin 2017'de ülkedeki ABD'li diplomatların sayısını azaltmak istemesine dayanıyor.
ABD hükümeti, 10 Aralık'ta Rusya’nın Vladivostok kentindeki konsolosluğu tamamen kapatmak ve Yekaterinburg kentindeki konsolosluğunun faaliyetlerini geçici durdurma isteği konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.
Associated Press ajansının haberine göre, ABD'nin söz konusu konsolosluklara yönelik bu adımı, Rus hükümetinin 2017'de ülkedeki ABD'li diplomatların sayısını azaltmak istemesi sonucunda aldığı belirtildi.
NE ZAMAN YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL
Ne zaman yapılacağı belirtilmeyen kapatma işlemi sonrasında ABD’nin Rusya’daki tek diplomatik temsilciliği Moskova’daki büyükelçiliği olacak.
Rusya daha önce Saint Petersburg’daki ABD Konsolosluğunun kapatılması kararını, 2018’de ABD’nin Seattle’daki Rus Konsolosluğunu kapatılması emrini vermesinin ardından almıştı.
ABD’nin Yekaterinburg ve Vladivostok konsolosluklarında görevli toplam 33 personeli bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...