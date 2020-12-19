ABD’den Rusya’daki 2 konsolosluğunu kapatma adımı

ABD’de hükümet, Kongre'ye Rusya’daki 2 konsolosluğunu kapatma niyetini bildirdi. Associated Press ajansının aktardığına göre, ABD'nin bu adımı Rus hükümetinin 2017'de ülkedeki ABD'li diplomatların sayısını azaltmak istemesine dayanıyor.

AA
19 Aralık 2020 Cumartesi, 11:58
ABD’den Rusya’daki 2 konsolosluğunu kapatma adımı
Abone Ol google-news

ABD hükümeti, 10 Aralık'ta Rusya’nın Vladivostok kentindeki konsolosluğu tamamen kapatmak ve Yekaterinburg kentindeki konsolosluğunun faaliyetlerini geçici durdurma isteği konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Associated Press ajansının haberine göre, ABD'nin söz konusu konsolosluklara yönelik bu adımı, Rus hükümetinin 2017'de ülkedeki ABD'li diplomatların sayısını azaltmak istemesi sonucunda aldığı belirtildi.

NE ZAMAN YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL

Ne zaman yapılacağı belirtilmeyen kapatma işlemi sonrasında ABD’nin Rusya’daki tek diplomatik temsilciliği Moskova’daki büyükelçiliği olacak.

Rusya daha önce Saint Petersburg’daki ABD Konsolosluğunun kapatılması kararını, 2018’de ABD’nin Seattle’daki Rus Konsolosluğunu kapatılması emrini vermesinin ardından almıştı.

ABD’nin Yekaterinburg ve Vladivostok konsolosluklarında görevli toplam 33 personeli bulunuyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler