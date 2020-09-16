ABD’den Türkiye ve Yunanistan’a çağrı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı. Pompeo, "Doğu Akdeniz'de devam eden gerilimde tansiyon ve bölgedeki askeri ayak izi düşürülmeli" dedi. Almanya Başbakanı Merkel de Yunan mevkidaşıyla görüşerek destek mesajı verdi.
Gelecek hafta Avrupa Birliği liderleri Doğu Akdeniz’deki gerilimi masaya yatırmaya hazırlanırken, Almanya ve ABD’den peş peşe açıklamalar geldi.
ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Pompeo, Fransa merkezli France Inter radyosuna açıklamalarda bulundu. Diplomat, “Doğu Akdeniz’de devam eden gerilime dahil olan bütün ülkeler tansiyonu düşürmek için çalışmalı ve bölgedeki askeri ayak izi azaltılmalı” ifadesini kullandı.
Pompeo, tarafların görüş ayrılıklarını ve farklılıklarını uluslararası yasalar çerçevesince çözmesi gerektiğini söylerken askeri güç kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. Pompeo, “Sorun, uluslararası yasalar ve kanunlar çerçevesince normal mekanizmalarla çözülmeli” dedi.
MERKEL, YUNANİSTAN’A HAK VERDİ
Dün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel de açıklamalarda bulundu. Yunan mevkidaşı Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüşen Merkel, Yunanistan’a destek mesajı verdi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, 3 günde iki kez Merkel’le telefonda konuşan Miçotakis, Oruç Reis çekilmeden görüşmelere devam etmeyeceğini söyledi. Merkel’in de Miçotakis’in bu yaklaşımına hak verdiği kaydedildi.
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