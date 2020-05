ABD'li çiftin çöp diye aldığı çantadan 1 milyon dolar çıktı

ABD’nin Virginia eyaletindeki Caroline County’de cumartesi günü yaşanan olayda, David ve Emily Schantz çifti, çocuklarını da alarak kamyonetleriyle gezintiye çıktı.

Bu esnada Emily, bir aracın otoyola bez bir çanta fırlattığını gördü. Yanlışlıkla bu çantaya çarpan çift, birkaç metre sonra bir çanta olduğunu daha fark etti. Bunların çöp olduğunu düşünen çift, çantaları kamyonetlerinin bagajına alarak yollarına devam etti.

Ancak eve döndüklerinde çantaların içinde para olduğunu fark ettiler. Emily Schantz, “Çantaların içinde plastik poşetler vardı ve üstlerinde ‘kasa mevcudu’ gibi bir şeyler yazıyordu” dedi.

Bunun üzerine çift, polisle bağlantıya geçti, eve gelen polisler çantanın içinde yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu belirledi.

Şerif Scott Moser, “Milyon doları geri verecek kadar dürüst birilerinin olması olağanüstü. Onlarla gurur duyuyoruz, onlar gerçekten bu ülkeyi temsil ediyorlar” dedi.

Moser, paranın gerçek sahiplerinin Schantz çiftine bir ödül vermesini umduğunu da söyledi.

Yetkililer, çantaların posta servisine ait olduğunu ve bankaya transfer edilmek üzereyken düşürüldüğünü tahmin ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

