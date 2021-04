ABD'li rapçi Cardi B, Grammy performansını eleştiren muhafazakarlara karşı sessizliğini bozdu

Müzik dünyasında saygınlığıyla öne çıkan Grammy Ödülleri'ndeki Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın 'WAP' şarkısındaki performansı, bazı kesimlerin 'sert porno' eleştirilerine konu olmuş, muhafazakar eğilimli kesimler performansın fahişelik ve striptizi yücelterek kadınların istismar edilmesine katkıda bulunduğunu öne sürmüştü.

Son olarak tartışmaya katılanlar arasına Wisconsin temsilcisi Cumhuriyetçi vekil Glenn Grothman'ın da eklenmesiyle rapçi yıldız, sessizliğini bozdu.

Grothman, iki kadın sanatçının performansını Meclis'e taşıyarak, yaptığı konuşmada ABD'nin radyo ve televizyon gibi iletişmin ağını denetleyen devlet dairesi Federal İletişim Kurulu'nun (FCC), Grammy Ödülleri'ni yasaklaması gerektiğini öne sürdü.

Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın performansı hakkında birçok şikayet aldığını belirten Grothman, "FCC, bu görüntülerin oturma odalarına taşınması gerektiğine inanıyorsa neden bu kuruma ödeme yapıyoruz, insanlar bunu merak ediyor" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris'i de sorumlu tutan Grothman, "Harris'in bu oyuncuyu tanıtmak için şöhretini kullandığını anlıyorum, ancak milyonlarca ABD'linin bu şovu ahlak kurallarına aykırı gördüğüne emin olabilirsiniz" dedi.

Grothman, FCC'ye çağrıda bulunarak "Uyan ve işinin gereğini yap. ABD'nin ahlaki çöküşü sizin rahatlığınızdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi vekilin konuşmalarının sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Cardi B, siyah vatandaş George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in bu hafta gerçekleşen duruşmasına işaret ederek, ülkede ele alınması gereken asıl meselenin son dönemde artan polis şiddeti olduğunu belirtti.

Ünlü rapçi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu beni o kadar sinirlendirdi ki! Sanırım hepimiz, polis şiddetinden kaynaklanan ve tarihe geçen en büyük davalardan birinin takibi dahil olmak üzere peş peşe polis şiddetine şahit olduğumuz için diken üstündeyiz, ama bir dakika, bir temsilcinin konuşmayı tercih ettiği meseleye bakın" ifadelerini kullandı.

This gets me so mad ya don’t even know! I think we all been on the edge this week since we seen police brutality back to back including watching one of the biggest case in history go down DUE to police brutality but wait ! This is wat state representative decide to talk about ?? https://t.co/k2ZBn9gONA