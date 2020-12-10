ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi: 'Siz Erdoğan'a dişlerinizi göstermeden o geri adım atmaz'

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:54

Jeffrey, Erdoğan ile ilgili değerlendirmesinde “Siz ona dişlerinizi gösterene kadar Erdoğan geri adım atmayacak” ve “Erdoğan gerçekten çok ileriye gittiğinde ona aman vermemeye ve sıkıştırmaya hazır olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Suriye’deki sonu gelmeyen savaşlardan hoşnut olmadığını belirten Jeffrey, Erdoğan ile ikilinin 2018 yılında gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası ABD’nin 2 bin askerini bölgeden çektiğini belirtti.

"ERDOĞAN ÇILDIRTICI DERECEDE KİBİRLİDİR"

Jerffy, Jared Szuba ile gerçekleştirdiği röportajın bir kısmında Türkiye’ye özel bir bölüm ayırdı. Jared tarafından ‘ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’ye AB Dışişleri Bakanları toplantısındaki çıkışı hatırlatılarak "Biden’la beraber Erdoğan’ın kapı dışında kalmasını nasıl yorumlarsınız?" sorusu yöneltildi.

Jeffrey, sözlerine Erdoğan ile Türkiye’nin birbirinden ayrı tutulmasının altını çizerek başladı. Biden için en büyük zorluğun Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran JCPOA ve iklim konuları olduğunu belirtti. Jeffrey, bunların dışında ise Türkiye’yi sıralanabilecek zorluklardan biri olarak tanımlarken Rusya, İran ve terör konularını doğrudan etkilediğini söyledi.

James Jeffrey, Erdoğan’ı ayrı bir başlıkta şu şekilde değerlendirdi:

Erdoğan’ın güçlü bir düşünür olduğunun altını çizerek, “Erdoğan çekebileceği alanı gördüğünde oraya doğru hareket eder. Onun hakkında bir başka şey de çıldırtıcı derecede kibirli ve öngörülemez olduğudur. Bunun yanı sıra kazan-kazan çözümünü kabul etmez. Ama zorladığınızda, onunla daha önce pazarlık etmiş biri olarak, mantıklı biri olduğunu söyleyebilirim."

Türkiye’nin Biden için rekabet ortamında önemli olduğunu belirten Jeffrey, “Erdoğan’ın 8 ayda İdlib, Libya ve Dağlık Karabağ'da ne yaptığına bakın. Rusya ve müttefikleri 3’ünde de kaybeden taraf oldu oldu” dedi.

'SIKIŞTIRMAYA HAZIR OLMALISINIZ'

Gazetecinin yönelttiği “Biden yönetimi Erdoğan'a nasıl yaklaşmalı?” sorusuna ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi, “Siz ona dişlerini gösterene kadar Erdoğan geri adım atmayacak” şeklinde yanıt verdi. Jeffrey sözlerini, “Ekim 2019'da ateşkesi müzakere ettiğimizde yaptığımız buydu. Ekonomiyi ezmeye hazırdık” şeklinde sürdürdü.

Rusya’da uçağın düşürülmesi olayına da değinen Jeffrey, “Putin’in de yaptığı buydu. Rusya Türkiye’ye 2 kez İdlib’de güçlü mesajlar gönderdi” dedi. Jeffrey, “Erdoğan gerçekten çok ileriye gittiğinde ona aman vermemeye ve sıkıştırmaya hazır olmalısınız. Ayrıca, bunun onun anladığından da emin olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin pozisyonunun yüzde 100 doğru olmadığını anlatan James Jeffrey, “Kendi tarafında bazı mantıklı argümanları var. İran ve Rusya’ya karşı önemli bir müttefik, en azından onların argümanlarını dinlemeli ve uzlaşmacı çözümler bulmaya çalışılmalı” dedi.



