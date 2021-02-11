ABD'nin Lübnan Büyükelçisi'nden Slim suikastı açıklaması
ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Dorothy Shea, geçtiğimiz hafta arabasında vurulmuş halde bulunan aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini barbarlık olarak nitelendirdi.
ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Dorothy Shea, geçtiğimiz hafta arabasında vurulmuş halde bulunan aktivist Lokman Slim'in öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Slim için Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi konumundaki bölgede düzenlenen anma törenine katılan Shea, "Bu affedilemez ve kabul edilemez barbarca bir eylem" dedi.
Hizbullah karşıtı açıklamalarıyla bilinen aktivistlerden Slim, geçen hafta arabasının içinde vurulmuş halde bulunmuştu. Slim Lübnan'da 1975-1990 yılları arasında yaşanan mezhep çatışmalarına ilişkin arşiv oluşturulması girişimine öncülük etmişti.
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