Abdullah Avcı omuzlarda
TFF Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
TFF Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyetten aldı.
Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Kupa sevincini tribündeki az sayıdaki Trabzonlular ile kutlayan futbolcular, tribünün önüne giderek karşılıklı tezahüratlar yaptı. Bordo-mavililer bununla birlikte Süper Kupa’yı 2’nci kez müzesine götürmüş oldu. Eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da 7 kez kazanan bordo-mavililer, toplamda 9 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı’yı omuzlara alarak havaya attı. Öte yandan kupa seremonisinde geçtiğimiz hafta ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan genç futbolcu, kupanın sevincini maçın bitiş düdüğünün ardından yeşil zemine gelerek arkadaşlarıyla kutladı. Trabzonsporlu futbolcular, Abdülkadir Ömür’ü alkışlarla karşılarken, uzun süre takım arkadaşlarının lehine tezahüratlarda bulundu.
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