Abdurrahman Dilipak'tan 1000'nci gününde Kavala çağrısı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:47

Gezi Protestolarını organize etmekle suçlandığı davada beraat etmesine rağmen tahliye edilmeyen sivil toplum kurucusu iş insanı Osman Kavala, Silivri Cezaevi’nde 1000 gündür tutuklu.

Gerici ve provokatif yayınlarıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Kavala için çağrıda bulundu.

"Geciken adalet adalet değildir" diyen Dilipak, şunları kaydetti:

"Kavala 1000 gündür içeride. Suç varsa cezasını bilelim. Ne bekleniyor. Ben bir yazımdan 7,5 yıl askeri mahkemede yargılandım 28 Şubatta. Yargılama bir cezalandırma yöntemi olabilir. Her ay duruşma ve her ay suçlanma, her ay savunma."