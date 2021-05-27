AB’nin yaptırım kararının ardından Belavia 8 ülkeye uçuşlarını iptal etti

27 Mayıs 2021 Perşembe, 13:28

Belarus'un en büyük havayolu şirketi Belavia, uçuş yasağından dolayı 27 Mayıs'tan 30 Ekim'e kadar sekiz ülkeye olan uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Avrupa Birliği, Yunanistan'dan Litvanya'ya gitmekte olan Ryanair'e ait bir yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçağın içindeki Belaruslu muhalif gazetecinin gözaltına alınması sonrasında üye devletlerin havayollarına Belarus'a sefer yapmamaları ve Belarus hava sahasını kullanmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu.