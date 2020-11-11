CHP’li Alban: Akyaka'nın talan edilmesine izin vermeyeceğiz

11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:00

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla’ya karşı AKP iktidarının hız kesmeden talan politikasına devam ettiğini öne sürerek, “Nail Çakırhan’ın mimarisi ile bezenmiş, Muğla’nın göz bebeği Akyaka’nın talan edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.



Alban, bu revizyon planının Gökova’nın Doğal Sit koruma statülerini düşüren değişiklikleri de kapsadığını belirterek, yerel demokratik kitle örgütlerinin görüşlerinin dikkate alınmadığını kaydetti.

"KANUN TANIMADAN PLAN YAPILIYOR"

Revizyon planında Kıyı Kanunu’na aykırı yapılaşma öngörüldüğünü, ayrıca Orman Kanun’da bulunan maddelerin ihlal edildiğini ve yurttaşların anayasal mülkiyet hakkının göz ardı edildiğini vurgulayan Alban, “Plan bütünüyle incelendiğinde yeşil alan miktarı azaltılmış, yeşil alanlar iki katlı yapılaşmaya açılmıştır. Sosyal, kültürel, teknik donatı alanları daraltılmış, bu alanlarda asgari standartlara uyulmamıştır” dedi.

Akyaka’nın içinde yer aldığı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin bütüncül bir doğa koruma anlayışı ile yerel halkın katılımı sağlanarak, yönetim planları ile uyumlu, yavaş kent statüsünün dikkate alınarak, yeni bir planlama çalışması yapılmasının gerekli olduğunu belirten Alban, “Muğla ve civarı yandaş iş adamlarının iştahını kabartıyor. Hiçbir kanunu tanımadan hareket ediyorlar. Muğla halkı doğanın, yeşilin ve mavinin bekçisidir. Biz bu maskeli yağmaya geçit vermeyeceğiz” dedi.