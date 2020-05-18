Açık hava sineması etkinliği: Gösterimdeki filmi araçlarından izlediler
Nevşehir Belediyesince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliği devam etti.
Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Covid-19)
tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen
"açık hava sineması" etkinliği devam etti.
Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe
araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu.
Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği
etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Nevşehir
Belediyesince gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.
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Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüsle
mücadele sürecinde vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde geçiren vatandaşlara
moral amacıyla düzenlenen etkinliğin Ramazan Bayramı'nda da devam edeceğini
söyledi.
Gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kente yenilikler katmaya devam
edeceklerini kaydeden Arı, "Bu şehrin yaşanabilir bir olmasını temin
etmek, arzu ettiğimiz ve söz verdiğimiz manada marka şehir haline getirebilmek
için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. İlk günkü heyecanla, samimiyetle
ve aşkla size hizmet etmeye, şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz."
diye konuştu.
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