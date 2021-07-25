Acil durum ilan edildi: Kaliforniya’da orman yangını evleri küle çevirdi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde farklı noktalarda devam eden yangınların en büyüğü olan Dixie yangınında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu.
ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Kaliforniya’nın kuzeyinde eyaletin en büyük orman yangını olan Dixie yangınında engebeli arazide hızla yayılan alevler çok sayıda evi küle çevirdi. 14 Temmuz’da başlayan Dixie yangınında Indian Falls köyündeki 10’dan fazla ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu.
İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, yangının Plumas ve Butte ilçelerinde 181 bin dönümden (73 bin 200 hektar) fazla alanı küle çevirdiği, sınırlı erişime sahip uzak bir bölgede devam eden ve doğuya doğru ilerleyen alevler karşısında çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.
ACİL DURUM İLANI
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, orman yangınlarının "kişilerin ve mülklerin güvenliği için aşırı tehlikeye" yol açtığını vurgulayarak, kuzeydeki 4 ilçede acil durum ilan etti.
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