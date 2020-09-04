Açılışı bugün yapılacak Ankara- Niğde Otoyolu’na ilişkin Sayıştay 2017’de 78 milyon avro zarar açıklamıştı

04 Eylül 2020 Cuma, 11:10

Ankara- Niğde Otoyolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Ankara-Acıkuyu Kavşağı (Km:0 000-105 227) arası ve Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı (Km:218 250-275 048) arası yolu yapan ERG İnşaat-Seza İnşaat ortak girişim grubu tarafından işletilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, yolun bedelinin 4 milyar 31 milyon lira olduğunu ve ortak girişimin 11 yıl, 10 ay, 17 gün yolu işleteceğini açıklamıştı.

ERG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vural Erbilgin, Artvinli iş insanı ve Ankara’daki vergi rekortmenleri arasında. Milli Piyango’nun 10 yıllığına işletmek için açılan ihaleye teklif vermesiyle gündeme gelmişti. ERG’nin ortağı Seza İnşaat’ın sahibi Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığ’da AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

"KAMU ZARARA UĞRADI"

ERG İnşaat-Seza İnşaat ortak girişim grubu Credit Suisse, İş Bankası, Yapı Kredi, Kuveyt Türk ve Vakıfbank’tan 263’er milyon dolar olmak üzere toplam 1.3 milyar dolar kredi çekti ve bunun tamamına Hazine kefil oldu. Sayıştay’ın 2017 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda ortak girişimin yolu süresinde bitiremediği ve 180 günlük ek süre verildiği açıklanmıştı. Raporda 180 günlük geç teslimin kamuya faturasının günlük 435 bin 500 Euro’dan kamunun 180 günde 78 milyon 390 bin avro olduğunu duyurmuştu.

Kara Yolları Genel Müdürlüğü ise firmanın çektiği kredilerle ilgili 15 Temmuz darbe girişimini gerekçe gösterdi, “Ana kredinin temini noktasında bankalarla yapılacak olan yüksek miktarlı kredi görüşmelerini olumsuz etkilemiş, ayrıca dövizde yaşanan dalgalanmaları finans piyasasındaki kredi değerlendirmelerine yansımaları olmuştur” dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü ortak girişimin şu gerekçelerini makul buldu:

“Son yıllarda uluslararası kredi piyasalarında küresel ölçekte bir durgunluk ve daralma yaşandı. Bazı kredi kuruluşlarının art niyetli olarak ülkemizin kredi notunu düşürmeleri uluslararası bankaların Türkiye'deki projeleri finanse etme isteklerinin azalmasına yol açtı. Yap-İşlet-Devret mevzuatı gereği Projenin borç üstleniminden yararlanabilmesi için yurt dışından temin edilecek kredi ile finanse edilme zorunluluğunda olması sebebiyle uluslararası kredi piyasalarındaki mevcut durum kredi teminini olumsuz etkiledi.”