Açtığı ateşte 2 çocuğu ağır yaraladı, serbest bırakıldı!
Adana'da laf atma tartışması sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Yunus Emre Pekyiyen (19), sokakta oynayan Suriye uyruklu iki çocuğu ağır yaraladı. Şüpheli, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 22 Ağustos akşamı Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Pekyiyen ve komşuları, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pekyiyen, pompalı tüfeği ile rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. ve kardeşi Azize A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri süren iki kardeşin hayati tehlikeleri sürüyor.
SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri de Pekyiyen'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Pekyiyen'i önceki gün saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette ifade veren Pekyiyen, olay günü komşuları ile laf atma yüzünden kavga ettiğini ve pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pekyiyen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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