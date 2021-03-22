Acun Ilıcalı, Müge Anlı'nın peşinde iddiası

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için özel bir program hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2021 Pazartesi, 09:44
Acun Ilıcalı, Müge Anlı'nın peşinde iddiası
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Uzun yıllardır ATV ekranında program yapan Müge Anlı’nın, Acun Ilıcalı'nın radarında olduğu belirtildi.

Medyatava'nın haberine göre; Müge Anlı’nın programlarında çarpıcı olayları ele alması ve günlerce konuşulan olayları işlemesinin Acun Ilıcalı’nın dikkatini çektiği ifade edildi. Acun Ilıcalı’nın şimdiye kadar yapılan programlardan iddialı bir belgesel olabileceği fikri için Müge Anlı'nın kapısını çaldığı iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın bu tarz bir program için ya teklif götürmesi sonrası Müge Anlı'dan henüz bir açıklama gelmedi.


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