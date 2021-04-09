Acun Ilıcalı'dan Beşiktaşlı yöneticiye sert cevap!
Beşiktaş Yöneticisi Mesut Urgancılar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Acun Ilıcalı'dan Urgancılar'a cevap geldi.
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Erzurumspor için dayanışma organizasyonu düzenleyecek olan ancak siyah beyazlı taraftarların tepkisi sonrasında pazartesi gününe ertelenen program hakkında Acun Ilıcalı'dan sosyal medya hesabından açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'ın Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hesabı üzerinden, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" sözlerini kullanmıştı
Urgancıları'ın bu paylaşımının ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından şu cevabı verdi.
"Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş'a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş'a klavyen dışında benim Fenerbahçe'ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."
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