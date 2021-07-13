Acun Ilıcalı'nın kızının elbisesinin fiyatı dikkat çekti

13 Temmuz 2021 Salı, 13:59

Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı'yla bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı fotoğrafa, "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düştü.

3 BİN 373 TL'LİK KOMBİN

Beğeni alan fotoğrafta Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dikkat çekti.

14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesi 2 bin 450 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı ise 923 TL olarak biliniyor.