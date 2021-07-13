Acun Ilıcalı'nın kızının elbisesinin fiyatı dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşına giren Yasemin Ilıcalı'nın elbisenin fiyatı fazla bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 13:59
Acun Ilıcalı'nın kızının elbisesinin fiyatı dikkat çekti
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Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı'yla bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı fotoğrafa, "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düştü.

3 BİN 373 TL'LİK KOMBİN

Beğeni alan fotoğrafta Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dikkat çekti.

14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesi 2 bin 450 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı ise 923 TL olarak biliniyor.


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