Adalet Bakanlığı'nda yeni cemaat iddiası

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:14

Ataması yapılan bazı hâkim ve savcıların evlerde cemaat tarzı sohbet toplantıları düzenleyen Adalet ve Medeniyet Derneği üyesi olduğu tartışılıyor.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, geçen hafta ataması yapılan bin 379 hâkim ve savcının bazılarının evlerde cemaat tarzı sohbet toplantıları düzenleyen Adalet ve Medeniyet Derneği’nin üyesi ve yöneticisi olduğu tartışmaları sürerken bir Adalet Bakanlığı personelinin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) aylar önce başvurduğu öğrenildi.

2019 yılında TİHEK’e başvuran Adalet Bakanlığı çalışanı İ.O, başvurusunda “Bakanlık bünyesinde ‘Adalet ve Medeniyet’ isimli bir yapılanma olduğunu, bu grubun taleplerinin diğer kişilere göre daha kolay yerine getirildiğini ve grup üyelerinin keyfi hareket ederek tasarrufta bulunduklarını” iddia etti. İ. O, kendi atama kararının bu derneğin yöneticileri tarafından engellendiği ve Adana’ya sürüldüğünü de savundu.

"ATAMAM ENGELLENDİ"



İ. O, başvurusunda, “Adalet Bakanlığı’nda müdür yardımcısı olarak görev yaparken bir üniversiteye şube müdürü olarak atamasının yapılması için Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdiğini, atanma talebi yazısının bakanlığa üç kez gönderildiğini ve üç buçuk ay sonra da kendisine ayrımcılık yapılarak atanma talebinin reddedildiğini” belirtti. İ. O, atama kararının “Adalet ve Medeniyet Derneğİ’ne üye olmaması nedeniyle engellendiğini” iddia ederek Personel Genel Müdür Yardımcısı A. K.’nin görevini kötüye kullanarak naklini engellediğini öne sürdü.

TİHEK Kararı’nda yer alan ifadelere göre İ. O. Bakanlık binasına alınmaması yönünde talimat verildiğini, bu nedenle içeriye alınmadığını, sonuçta ikametgahının bulunduğu Ankara’dan Adana’ya sürgün edildiğini de öne sürdü. İ. O, “Taleplerinin haksız gerekçelerle reddedildiğini belirterek kendisine mobbing uygulandığını” da ifade etti.

BAŞVURUYU REDDETTİLER

TİHEK Kurul Kararı’nda başvuruyu, kurumun görev alanına girmediği gerekçesiyle kabul etmedi. Kararda, ayrımcılık iddiasının, “kanunda sayılan cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerinden herhangi birine dayandırılamadığından veya bunlardan biriyle ilişkilendirilemediğinden, başvurunun, Kurumun görev alanına girmediği gerekçesiyle kabul edilmez olduğuna oybirliğiyle karar verildiği” belirtildi.

RAPOR SİTEDEN KALDIRILDI

Bakanlık çalışanı İ. O.’nun TİHEK’e yaptığı başvuru önce “55 Sayılı Başvuru” adıyla TİHEK’in resmi internet sitesinde yayımlandı ve ardından da başvurunun bir süre sonra internet siteden kaldırıldığı görüldü.