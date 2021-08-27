Afetzedelere borçlandırma senedi imzalatılmasına CHP'den tepki

27 Ağustos 2021 Cuma, 09:50

Binlerce hektar alanın küle döndüğü Manavgat'ta evi yananlara 'borçlandırma senedi' imzalatılmasına tepkiler sürüyor.

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, 28 Temmuz tarihinde çıkan ve on gün süren Manavgat orman yangını sonrası evleri yanan ve yıkılan vatandaşlara imzalatılmak istenen belgeleri verdiği iki ayrı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

AKP YANGIN HASARINDAN DAHİ KAR ETME PEŞİNDE

CHP Antalya Milletvekili Zeybek, "iktidarın Antalya’nın Manavgat ilçesi ile birlikte yangında zarar gören Akseki, Gündoğmuş ve Alanya’da evleri yanan ve yıkılan vatandaşlara aynı yerde ve yöreye özgü mimaride yeni ev yapılacağı ancak belli bir kısmını vatandaşın ödeyeceği sözünü hatırlatarak, yangının hasarından dahi kar etmeye çalışan bir iktidar olduğunu" belirtti.

CHP’li Zeybek, yangın sonrası hasar tespitlerinde bulunan AFAD görevlilerinin yöre halkına imzalamanın zorunlu olduğunu belirttiği boş formların gerekçesini, evleri zarar gören vatandaşların hangi şartlarla borçlanacaklarını neden bilemediklerini İçişleri Bakanı Soylu’nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde gündeme getirdi.

Zeybek ayrıca kaç kişinin başvuruda bulunduğu sorusuna da yer verdi.

Manavgat yangını sonrası evleri yanan ve yıkılan vatandaşların evlerinin yerine yenisi için ne kadar ücret ödeyecekleri, evlerin aynı yerlerinden başka yere yapılacağı iddialarını da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a verdiği soru önergesi ile gündeme taşıyan CHP’li Zeybek, verdiği önergeler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

DEVLET VATANDAŞINI BORÇLANDIRMAZ

“On gün süren ve bir coğrafyayı tamamen değiştiren, yaşamları sonlandıran Manavgat yangını sonrası yaraların sarılmasını beklerken, AKP iktidarı yanan ve yıkılan evlerin yerine yapılacak yeni konutların pazarlamasına girişmişti, bugün dahi bu durum devam etmektedir. Yöre halkını yangın sonrası da ziyaret ettiğimizde kendilerine imzalatılmak istenen belgeleri bize aktardılar, içeriği boş, ne kadar borçlanacaklarını, ne zaman teslim alacaklarını bilmedikleri bir ev için imza atmalarının istendiğini aktardılar. Yangında ihmali olan AKP iktidarı, yangın sonrası da yeni evleri vatandaşına satarak bir kez daha acıları pekiştirmek istiyor.

YANAN EVLER ÜCRETSİZ YAPILSIN

Yanan evlerin aynı yerlerine yapılacağı sözünü verenler, vatandaşlara şimdilerde ise yeni yerler göstermekte bilgisi kamuoyuna yansıdı. Vatandaşlarımız yıllardır yaşadıkları evlerinden köylerinden koparılmak mı isteniyor, anlam veremiyoruz. Vatandaşlarımız evlerine, bahçelerine, tekrar hayata dönmek için devletine güveniyor ama gelinen noktada devleti yöneten AKP iktidarı sorumlu davranmıyor. Devlet vatandaşını borçlandırmaz ama iktidar vatandaşı acıları üzerinden tekrar borçlandırmaya çalışmaktadır. İmzalatılan formlar, uygulamada yapılanlar yöre halkını derinden üzmektedir, birçok vatandaşımız formları imzalamayacaklarını bize aktarıyor. Vatandaşın talebi; 'ürettik, vergi verdik, tek isteğimiz yanan evlerin borçsuz olarak yapılması' olduğudur.”