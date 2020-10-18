Afganistan’da bombalı araçla saldırı: 12 ölü, 100 yaralı

Afganistan'ın Gor vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

AA
18 Ekim 2020 Pazar, 13:54
Afganistan’da bombalı araçla saldırı: 12 ölü, 100 yaralı
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Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gor Emniyet Müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivilin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildiren Aryen, saldırıyı "cinayet" olarak niteledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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