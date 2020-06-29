Afganistan’da roketli terör saldırısı: 23 ölü, 15 yaralı

Afganistan’da 4 roket ve bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 23 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.

DHA
29 Haziran 2020 Pazartesi, 14:32
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Afganistan'ın Helmand eyaletinde yaklaşık 20 bin nüfuslu bir kasaba olan Sangin’de düzenlenen terör saldırısında 23 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 4 roketin bir festival alanına düştüğü ve akabinde bomba yüklü aracın patladığı ifade edildi. Terör saldırısında 2 Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

HELMAND’DA 2 GÜNDE 2 SALDIRI

Helmand’da dün düzenlenen terör saldırısında yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.


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