Afganistan’da roketli terör saldırısı: 23 ölü, 15 yaralı
Afganistan’da 4 roket ve bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 23 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.
Afganistan'ın Helmand eyaletinde yaklaşık 20 bin nüfuslu bir kasaba olan Sangin’de düzenlenen terör saldırısında 23 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.
Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 4 roketin bir festival alanına düştüğü ve akabinde bomba yüklü aracın patladığı ifade edildi. Terör saldırısında 2 Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtildi.
HELMAND’DA 2 GÜNDE 2 SALDIRI
Helmand’da dün düzenlenen terör saldırısında yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.
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