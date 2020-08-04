Afganistan'dan Ayasofya'da Taliban bayrağı açılmasına tepki!
Cami olarak ibadete açılan Ayasofya’da kanlı radikal İslamcı örgüt Taliban'ın bayrağının açılması, Afganistan tarafından tepkiyle karşılandı.
Ayasofya’da ve İran’da bir parkta Taliban bayrağı açılmasının ardından Afganistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ankara ve Tahran’a örgütün propaganda yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.
Sputnik'in Tolo News’ten aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Goran Hivan, Taliban destekçilerinin Türkiye ve İran’daki eylemlerine son verilmesi ve propagandanın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Ayasofya'da Taliban'ın kullandığı Tevhid bayrağı açarak tekbir getirdiler
Olanların Afganistan’daki barış sürecine engel olduğunu belirten Hivan, “Afganistan yönetimi de halkı da barış sürecini destekliyor. Süreç onlar tarafından da desteklenmeli, ayrıca bu ülkelerde gerçekleşen, sürece zarar verebilecek eylemlerden kurtulmalılar” ifadelerini kullandı.
Hivan, söz konusu eylemlerin desteklenmesinin Afganistan’ın içişlerine müdahale olarak değerlendirileceğini ifade etti.
Ayasofya’da bir grubun Taliban bayrağı açarak tekbir getirdiği görülmüştü. İran’da bir parkta da bir grup tarafından Taliban bayrağı açılmıştı.
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