Afganistan'dan çıkarılan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür
"Korku filminden bir kesit değil, Kabil'in gerçekliği" diyerek yardım çağrısı yapan ve mektup yayımlayan Afganistanlı yönetmen Sahraa Karimi, Türk Büyükelçiliği yardımıyla Afganistan'dan çıkarıldığını duyurdu.
Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaşırken, "Bizi öldürmeye geliyorlar" demişti.
Çekya ve Slovakya'da eğitim gören ve 2012 yılında Afganistan'a dönen 35 yaşındaki yönetmen, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü havayı yansıtmıştı. Videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyordu.
"BİZİ ÖLDÜRMEYE GELİYORLAR"
Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şunları aktarmıştı:
"Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar."
AFGANİSTAN'DAN ÇIKARILDI
Karimi son olarak yaptığı paylaşımda 11 kişiyle birlikte Afganistan'dan çıkarıldığını duyurdu. Karimi, 'Sağ ve güvendeyim' derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV Akademisi'ne teşekkür etti. Karimi "Hep birlikte Kabil'den çıkmama yardımcı oldular ve diğer 11 insanı daha kurtardılar" dedi.
#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),— Sahraa Karimi/ ???? ????? (@sahraakarimi) August 17, 2021
#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran
All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.
I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH
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