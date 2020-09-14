Afrin'deki patalamada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı da 14'e yükseldi

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e, yaralıların sayısı 14’e yükseldi.

(İHA)
14 Eylül 2020 Pazartesi, 18:38
Afrin'deki patalamada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı da 14'e yükseldi
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Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e, yaralıların sayısının ise 14’e yükseldiği duyuruldu.


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