Ahmet Güneştekin'den yeni sergi: 'Kutsal Ağaçlar'

12 Haziran 2021 Cumartesi, 16:50

Bodrum’da yer alan Zai Yaşam, Ahmet Güneştekin’in “Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Koleksiyoner ve iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu’nun kurucusu olduğu ve eşi Derya Büyükkuşoğlu ile birlikte yönettiği Zai Yaşam, edebiyat, sanat ve gastronomiyle iç içe geçmiş bir yaşam deneyimi sunmayı amaçlayan yeni nesil bir kütüphane. Zai Yaşam içinde kurulan sanat galerisi Art Zai’nin aynı zamanda açılış sergisi olacak “Kutsal Ağaçlar” 18 Haziran – 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında izlenebilir.



Güneştekin’in geleneği şimdiye taşıma düşüncesiyle yorumladığı işlerine ve ağaç haritalarının dairesel yapısını anımsatan formlarla çalıştığı yapıtlarına yer veren “Kutsal Ağaçlar”, sanatçının farklı ifade araçlarından yararlandığı işlerini bir araya getirerek bakış açılarının ve yöntemlerin indirgenemez çoğulluğuna vurgu yapıyor.



"Bronz Serisi - 11" (2020)



Sanatçının bazıları daha önce de sergilenmiş işlerinin de yer aldığı sergide en yakın tarihli işler "Gelene-ek" serisi başlığını taşıyanlar. İlginç çağrışımlar uyandıran bu seride Güneştekin bronz ve seramikle çalıştığı işlerinin temel felsefesini –ek ifadesine yüklediği anlam üzerine kuruyor ve gelenek sözünden ölü bir birikimin devinimsiz aktarımını değil, ama şiirsel edimin en yaratıcı anlarına dönüşle her zaman harekete geçilebilecek bir yenilenmenin canlı aktarımının anlaşılması gerektiğini söylüyor.



"Gelene-ek Serisi (1)" (2021)



Güneştekin geçmişten gelenin, geleceğe dönük bir ekinin olduğunu belirtiyor ve bu süreklilik sayesinde yaşanan şimdiden çocukluğunun en uzak anlarına kesintisiz olarak geri gidebildiğini söylüyor. "Olup biten olayları anlattığımda belleğimden çıkardığım bu olayların bizzat kendisi olmayıp bu şeylerin bende bıraktığı izlerdir" diyen sanatçı şöyle devam ediyor: "Artık var olmayan çocukluğum var olmayan zaman içindedir; fakat onun bıraktığı izi şimdiki zamanda görebilirim, çünkü belleğimde barınmaya devam eder. Şeylerin geçip gittikten sonra bıraktıkları izlenim, anlar geçip gittikten sonra da varlığını sürdürür; sanatçının ölçtüğü şey orada olandır."



"Zeus'un Tutkusu" (2018)



“Kutsal Ağaçlar”da sergilenen tuval üzerine çalıştığı işlerinde hareketin ve sonsuzluğun evrensel sembolü olan daire üzerine kurulu sarmal yapıyı mitolojik öğelerle birleştiriren Güneştekin çocukluğunda çizdiği ilk şekiller arasında olan bu sarmal yapının, eşmerkezli daireler, bir ağacın halkalarından su üzerindeki dalgalanma desenlerine kadar çok sayıda doğal düzenlemeyle belleğine yerleştiğini de ifade ediyor.



“Kutsal Ağaçlar” 18 Haziran – 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında Bodrum'daki Zai Yaşam'da izlenebilir.

