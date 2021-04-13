Ahmet Nur Çebi: "Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz"

13 Nisan 2021 Salı, 13:40

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat olan Cenk Tosun'u ziyerette bulundu. Çebi hastane çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"Cenk çok üzgün. Henüz toparlanabilmiş değil. Sadece dizi değil psikolojik olarak kendini moralsiz hissediyor. Moralini toparlamaya çallıştık. Futbol bu. Futbolun fıtratında bunlar var. Olmasaydı daha iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler, kendilerini daha çabuk tedavi edebilirler. İnşallah öyle olur.

Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz. O yüzden sıkıntı ve üzüntü çekiyoruz. Bu kapı, sonuna kadar kendisine istediği zaman, her dönem açıktır. Bu, onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Camia olarak, bunu içtenlikle söyledik.

Takımın morali çok iyi, kendilerini çok iyi, hazır hissediyorlar Ama söylemek zorundayım, daha 8 hafta var. Rakiplerimizin gücü ortada. Onların da hedefleri var. Rakiplerimize saygı olarak 'Şampiyon olduk' gibi söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak herkesten 1 adım öndeyiz. Umarım sonuna kadar muhafaza eden ve kucaklayan biz oluruz.

Sadece Ghezzal değil, Ghezzal kadar diğer futbolcuların da çok emekleri var. Diğer futbolcular arasında da kontrat bekleyenler var. Biz olaya sadece Ghezzal olarak bakmıyoruz. Başarıyı görmemek, takdir etmemek mümkün değil ama takım bir bütündür. Adı üstünde takım. Bu tür konular şu an gündemimizde değil ama zamanı geldiğinde ilgili futbolcularla devam etmek için istek ve arzu içinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Hocamla az evvel konuştuk. Gün gün bakıyoruz olaylara. Bugün dünden daha iyi, yarın daha da iyi olacak. İnşallah maça hazır hale gelir. 1 kayıp bile ligi kaderi etkileyebilir. Acele etmemek gerek. Sabırlı olmakta fayda var. Doktorumuz, gün gün baktığını söyledi. Günü olmadan oynatmak mümkün değil. Aboubakar'ın durumu hakkında doktorumuzla konuşuyoruz sık sık. Günden güne daha iyi duruma geliyor. Umarım maça kadar hazır hale gelir"