Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması: Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder

04 Şubat 2021 Perşembe, 23:46

İşte Çebi'nin açıklamaları.

"Ara transfer dönemi sağlıklı bir dönem değildir. Ara transferde mecbur kalmadıkça çok fazla takviye yapmamayı prensip edindim. Cenk Tosun'u aldık. Bana göre Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Yazın yapmak istediğim transferlerden biriydi; kafamdan hiç çıkmadı. Hulk, Mandzukic gündeme geldi ama popülist davranmayacağımı söyledim. Transferleri Beşiktaş'ın zarar görmeyeceği şekilde yapıyoruz. Eski dönemlerde yapılan transferler önümüzde problem olarak kaldı"

"Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a zarar vermek isteyeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Kendisiyle bir noktaya geleceğiz."



"Dorukhan (Toköz) ile uzlaştık, anlaştık. Ama sonuç itibarıyla menajerleri araya girerek onun yurt dışında futbol oynamak isteğini ön plana çıkardılar. Bizim verdiğimiz teklif önünde duruyor. İmza atmak istiyorsa atar. Atmak istemiyorsa atmaz. Önüne konulan teklifi imzalamayan futbolcuyla çok fazla yollarımızın kesişeceğini düşünmüyorum. Hulk'ta da böyle oldu, Mandzukic'te de... Önünde duran kontratı imzalarsa oynasın. Ama zorla güzellik olmaz. Canı istiyorsa gelir. Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde oynamaya devam edecek."



"Ali Şafak Öztürk (Antalyaspor'un eski başkanı) artık benim muhatabım değil. Hangi takımı desteklediği de malum. Ali Şafak Öztürk başka bir kulübün bayiliğini yapmasın. Ya Antalyaspor'a dönsün ya da hangi kulübe aitse gidip taraftarlık yapsın."



"Şimdi 'Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar'diyorlar. Hakemler Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalışırsa taş üstünde taş bırakmam."

"Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız. Bunu daha önce de söyledim. Şu an sözleşme konuşma zamanı değil. Onun da tek odak noktası şampiyonluk."



"Sürekli olarak, özellikle ara transfer döneminde yapılan transferlerin TFF limitlerine uygunsuz olduğu konusunda söylemler var. Biz bunların böyle olup olmadığını bilemeyiz. Biz kendimize baktığımızda her şeyi kuralına göre yürüttüğümüzü düşünüyoruz."



"Başka kulüplerin bu limitleri bir şekilde deldiği söyleniyor. Ben bu mesajı vermek istedim. Lütfen TFF ve yetkilileri, hangi kulüplerin limitlerinin ne olduğunu, bunların ne kadarının kullanıldığını açıklayın ve hem bizler hem de TFF rahatlasın. Ben bizimle ilgili olanı açıklarım. Biz limitimizin içinde kaldık ve buna uyum sağlamaya devam ediyoruz. Başka kulüplerin limiti deldiği ifadesinin önüne geçmek gerekiyor."

"Kulüpler Birliği başkanlığı tercihim değil. Türk futboluna hizmet bir onurdur. Bir abi modeli ile bize karşı bir teveccüh var ise, o görevden kaçmak kolay olmayacak. Beşiktaş'a daha fazla katkı vermek adına, bu görevi başkasına vermek isterim."

"Eleştiri tamam ama hakaret olmasın. Herkesin canı tatlı ama iş bize gelince 'başkanın da sağlığı önemli' demeyenler var. Covi olduk. Ölüm tehlikesi geçirdik. Maç bitiyor. Yenilmişiz. Bir sürü hakaret, küfür. Benim de canım yanıyor o anda. Tüzüğün bana tanıdığı sürece görevimi yapmak istiyorum. Sağlığım ve ekonomim müsaade ettiği sürece devam edeceğim"



"Birlik-beraberlik içinde olursak başarı er ya da geç gelecek. Yarınları bugünün 1 saati için feda etmeyelim. Şampiyon olacağız, olmak için mücadele edeceğiz. Sonuna kadar varız, kupayı da almak için varız. Hocamızla herhangi bir sorunumuz yok. Hocamızın transferlerle ilgili bir gönülsüzlüğü yok. TFF lütfen bu limit konusunu artık açıklasın; kimin ne kadar hakkı var, kim ne kadar kullandı. Hakemlere sesleniyorum. Çok emek veriyoruz, herkes emek veriyor. Adaletsizliğe sakın yer vermeyin"

