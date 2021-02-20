AİHM'in serbest bırakma çağrısı yaptığı Navalni için Rusya'dan kritik karar
Moskova Temyiz Mahkemesi, Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalni'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.
Almanya'dan Rusya'ya dönüşü sonrası Moskova'da yargılanan, zehirlendiği öne sürülen muhalif lider Aleksey Navalni'nin yaklaşık 3 yıllık hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Moskova'daki bölge mahkemesi, Navalni'nin talebini geri çevirirken, ilk hapis cezasını altı hafta kısalttı. Navalni, bu ayın başlarında denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rus muhalif, Babushkinsky Bölge Mahkemesi'nden cezayı bozmasını ve serbest bırakılmasını istedi.
AİHM'DEN ÇAĞRI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçtiğimiz hafta, hapis cezasına çarptırılan Navalni’nin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Kremlin ise AİHM'in kararının yasa dışı olduğunu savundu. Mahkeme, Navalni'nin Almanya'dayken üç buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığı 2014 tarihli davanın şartlarını ihlal ettiğine dair kararını 2 Şubat'ta vermişti. Navalni’nin askıya alınan cezası daha sonra hapis cezasıyla değiştirildi.
NAVALNİ PROTESTOLARI
Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Almanya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Navalni destekçileri protesto düzenlemiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!
Video Haberler
- İzmit'te şoke eden olay! O anlar kamerada
- ABD'de göldeki ağaçlar dondu
- Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
- Ekipleri alarma geçiren olay! Evinde uyurken bulundu
- İstanbul'da kaydedildi! Yolcu taksiden böyle atladı
- Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürüldü
- AKP'de tablet çelişkisi! Sayılar birbirini tutmadı
- Maden mühendisi kadını patronu bıçakla kovaladı!
- 340 santim uzunluğunda! Üzerinde İbranice yazılar var
- Profesör, kadına şiddeti buzla eleştirdi
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!