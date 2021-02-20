AİHM'in serbest bırakma çağrısı yaptığı Navalni için Rusya'dan kritik karar

20 Şubat 2021 Cumartesi, 14:07

Almanya'dan Rusya'ya dönüşü sonrası Moskova'da yargılanan, zehirlendiği öne sürülen muhalif lider Aleksey Navalni'nin yaklaşık 3 yıllık hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Moskova'daki bölge mahkemesi, Navalni'nin talebini geri çevirirken, ilk hapis cezasını altı hafta kısalttı. Navalni, bu ayın başlarında denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rus muhalif, Babushkinsky Bölge Mahkemesi'nden cezayı bozmasını ve serbest bırakılmasını istedi.

AİHM'DEN ÇAĞRI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçtiğimiz hafta, hapis cezasına çarptırılan Navalni’nin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Kremlin ise AİHM'in kararının yasa dışı olduğunu savundu. Mahkeme, Navalni'nin Almanya'dayken üç buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığı 2014 tarihli davanın şartlarını ihlal ettiğine dair kararını 2 Şubat'ta vermişti. Navalni’nin askıya alınan cezası daha sonra hapis cezasıyla değiştirildi.

NAVALNİ PROTESTOLARI

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Almanya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Navalni destekçileri protesto düzenlemiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.