Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, ‘uzaktan’ banka müşterisi olmayı yorumladı

23 Şubat 2021 Salı, 06:00

Uzun süredir bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisi başlattıklarını ve bu alana düzenli yatırım yaptıklarını hatırlatan Binbaşgil, yeni dönemle birlikte tüketicilerin Akbank Mobil’i mobil cihazlarına indirerek şubelere gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman kâğıtsız, imzasız şekilde bankacılık hizmetlerine ulaşabileceğini açıkladı.

İSTİHDAM DEĞİŞMEZ

Sorular üzerine, yeni süreci istihdama etkisiyle birlikte yorumlayan Binbaşgil şöyle devam etti:

“65 milyon akıllı telefon olduğunu varsayarsak artık her yer Akbank demek. Bu yeni sürecin getirdiği rekabet müşteriye yarayacak her anlamda. Sürecin çalışanlara etkisine gelince insan gerektiren katma değerli hizmetler ise her zaman olacaktır. Bu nedenle 12 bin olan çalışan sayısında önemli değişiklik beklemeyin, fakat iş yapış biçimimizde değişiklik bekleyin. Kredi, danışmanlık gibi katma değerli bankacılığa doğru zaten evriliyoruz. Daha iyi müşteri deneyimi çok önemli. Bunu yakalayan banka kazanacak. Ekip de çok önemli.” Mobil uygulamalarının 300’den fazla fonksiyon barındırdığını belirten ve kişisel içerikler ürettiklerini hatırlatan Burcu Civelek Yüce, yeni süreçle uçtan uca dijital dönem başlayacağını vurguladı.

İLERİ GÜVENLİK OLACAK

Yüce, “Mobil uygulamamız indirilince, kredi, kredi kartı gibi her tür başvuru da yapılabiliyor. Ve bunlar hızla kullanıma da girecek. Ayrıca 1 yıl EFT, havale, limit üstü para çekimi, ortak ATM gibi hizmetler da ücretsiz olacak” dedi.

İlker Altıntaş ise güvenlik için ileri kripto teknikleri ve otantikasyon yöntemlerinden faydalanacaklarını açıkladı.