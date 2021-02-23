Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, ‘uzaktan’ banka müşterisi olmayı yorumladı
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, dün genel müdür yardımcıları Burcu Civelek Yüce ve İlker Altıntaş’la birlikte online toplantı düzenleyerek mart ayıyla birlikte başlayacak “uzaktan müşteri olma” uygulamasına yönelik hazırlıklarını anlattı.
Uzun süredir bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisi başlattıklarını ve bu alana düzenli yatırım yaptıklarını hatırlatan Binbaşgil, yeni dönemle birlikte tüketicilerin Akbank Mobil’i mobil cihazlarına indirerek şubelere gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman kâğıtsız, imzasız şekilde bankacılık hizmetlerine ulaşabileceğini açıkladı.
İSTİHDAM DEĞİŞMEZ
Sorular üzerine, yeni süreci istihdama etkisiyle birlikte yorumlayan Binbaşgil şöyle devam etti:
“65 milyon akıllı telefon olduğunu varsayarsak artık her yer Akbank demek. Bu yeni sürecin getirdiği rekabet müşteriye yarayacak her anlamda. Sürecin çalışanlara etkisine gelince insan gerektiren katma değerli hizmetler ise her zaman olacaktır. Bu nedenle 12 bin olan çalışan sayısında önemli değişiklik beklemeyin, fakat iş yapış biçimimizde değişiklik bekleyin. Kredi, danışmanlık gibi katma değerli bankacılığa doğru zaten evriliyoruz. Daha iyi müşteri deneyimi çok önemli. Bunu yakalayan banka kazanacak. Ekip de çok önemli.” Mobil uygulamalarının 300’den fazla fonksiyon barındırdığını belirten ve kişisel içerikler ürettiklerini hatırlatan Burcu Civelek Yüce, yeni süreçle uçtan uca dijital dönem başlayacağını vurguladı.
İLERİ GÜVENLİK OLACAK
Yüce, “Mobil uygulamamız indirilince, kredi, kredi kartı gibi her tür başvuru da yapılabiliyor. Ve bunlar hızla kullanıma da girecek. Ayrıca 1 yıl EFT, havale, limit üstü para çekimi, ortak ATM gibi hizmetler da ücretsiz olacak” dedi.
İlker Altıntaş ise güvenlik için ileri kripto teknikleri ve otantikasyon yöntemlerinden faydalanacaklarını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı