Akçay Sazlığı tehlike altında: 100 hektarlık alan kayıtlardan silindi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:01

Türkiye’nin toplamında kaydedilmiş 489 kuş türünün yüzde 30’una, nesli tehlike altında olan yılan balıklarına, yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi’nde (SAYBİS) yakın bir zamana kadar 144,75 hektar olarak yer alan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, 41,67 hektara düşürüldü. Kayıtlardan silinen 100 hektarılık alanın ne amaçla kullanılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sulak alanın 100 hektar küçültülmesiyle, alanın kurutulup doldurularak yapılaşmaya açılacağını savunan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, "Alanda halihazırda yapılmakta olan bilimsel araştırmalara ve gözlemlere göre Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın tümü hala bir “sulak alan”dır ve bu özelliğini kaybetmemiştir. Alanın 100 hektarlık kısmının kayıtlardan silinmesi asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu. Envanterde yer alan söz konusu alanın tescil edilerek koruma statüsünün arttırılması gerektiğini ancak bilimsel yaklaşıma ve sulak alan mevzuatına aykırı bir şekilde alanın küçültüldüğüne dikkat çeken Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, yaptığı açıklamada, "İlgili kurumlara soruyoruz: Söz konusu değişiklik kim tarafından, hangi amaçla yaptırılmış ve bu değişikliğe imza atan yetkililer hangi bilimsel araştırmaya dayanarak bu kararı almıştır? Bu değişikliği yapan kamu görevlileri ve bunu talep edenler açıkça suç işlemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü bu konuda kamuoyuna acilen bir açıklama yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bölgenin imar tehdidi altında olduğuna işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

Akçay Altınkum Mahallesinde bulunan 377 dönümlük Sulak Alan geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “rezerv konut alanı” olarak Hazineden bedelsiz olarak devralınmış, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bu alanla ilgili yaptığı açıklamada alanı bomboş bir arazi olarak nitelemiş, alanda pazar alanı, cami, terminal, turizm amaçlı bölümler planlandığını ve bir kısmının da konut alanı olacağını belirtmiş ve Şubat ayında da söz konusu alanın satışı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İl Genel Meclisi’nden satış yetkisi istemiştir.

Sivil toplum örgütleri olarak bu alanın rezerv konut alanı olarak kullanılması ve satışına karşı çıktık ve alanın “Sulak Alan Parkı” olarak düzenlenmesini istedik. Yalnız 377 Dönüm Değil 1.000 Dönüm Daha İmara Açılmak İsteniyor! Şimdi artık imara açma niyetlerinin yalnız 377 dönüm için değil, tüm sulak alanı kapsadığı ortaya çıkmıştır. Sulak alanın bir kısmı bir süredir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat alanı olarak kullanılmakta ve doldurulmakta iken bu duruma karşı 37 STK bir araya gelerek itiraz etmiş, Sulak alana hafriyat dökülmesi ve doldurulmasının hem hukuka hem de Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtilerek moloz dökümünün acilen durdurularak alanın rehabilite edilmesi istenilmiştir.

Bu konudaki başvurumuza Balıkesir Belediye Başkanlığı tarafından verilen yanıtta doldurma işleminin Balıkesir-Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) OSB Alanı ile ilgili olduğu ve alanın doldurulma ve rehabilitasyonundan sonra söz konusu kuruma devredileceği belirtilmiştir. Doldurulan OSB alanı ve devamındaki büyük sulak alan ne yazık ki yeni envanter kaydında sulak alan haritasından çıkartılarak her türlü yapılaşmaya açık hale getirilmiştir.