AKOM'dan İstanbullulara uyarı
AKOM'dan İstanbul'a yarın fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı.
İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.
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