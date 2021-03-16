AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: 52 il, 715 ilçe başkanı değişti

16 Mart 2021 Salı, 11:34

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKP'nin 2019 Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

AKP'nin kongre sürecinin normalde 13-14 ay kadar sürdüğünü, ancak salgın nedeniyle 5 ay ara vermek durumunda kaldıklarını hatırlatan Kandemir, tedbirleri en üst seviyede aldıklarını ve il kongrelerini hızlı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

İl ve ilçe başkanlıkların yanı sıra yönetimlerindeki değişim oranlarına ilişkin bilgi veren Kandemir, şunları kaydetti:

"İlçelerimizdeki değişim oranı ilçe yönetim kurullarımızda bu iki sene içerisinde yüzde 73 aynı şekilde yönetimlerde yüzde 63, illerde il başkanlarımızdaki değişim oranı yüzde 65 ve il yönetimlerindeki değişim oranımız da yüzde 68, bu adeta yeni bir ekip kurmak demek. Fakat bunu yaparken gerçekten de tüm görevi devreden arkadaşlarımı işin içerisinde tutarak yeni bir modelle çalıştık ve onların da bizim bu yenilenme sürecine çok ciddi katkı verdiklerini görmüş olduk. Ben bir kere daha bugüne kadar AK Parti'de görev almış mücadele etmiş, bu işe yüreğini koymuş bu değişim dönüşümün en önemli aktörü olmuş bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gönülden teşekkür ediyorum. Yani AK Parti'deki bir yetkili olarak değil, bu davaya hem gönül vermiş hem mücadele etmiş bir nefer olarak söylüyorum."

715 İLÇE, 52 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Kandemir, 973 ilçe başkanlığında 715'inin, 81 il başkanlığında ise 52'sinin yenilendiğini, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarındaki yenilenme ile beraber 2023 kadrolarını oluşturduklarını işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"7. Olağan Kongre sürecimizin de inşallah yapacağımız büyük kongremizde yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Yani bir süreci tamamlamıyoruz, bir süreç başlıyor, 2023 süreci başlıyor. Biz çok iddialı bir siyasi hareketiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki hak ve adalet mücadelesinde tavrı olan, mücadele eden, gayret gösteren bir partinin tabii ki kadroları da genel başkanın durduğu yerde durabilmeli, onun baktığı yerden bakabilmeli, onun cesaretini taşıyabilmeli. Tüm bu yenilenmeyi bunu merkeze koyarak, zemine bunu koyarak yapma gayreti içerisinde olduk. İnşallah bu başlangıcın, 7. Olağan Kongre süreci ile oluşturulan bu hareketteki yenilenmenin 2023'te ki başarıyla taçlanacağına yürekten inanıyoruz."