AKP Genel Merkezi önünde 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi

16 Haziran 2020 Salı, 03:05

AKP Genel Merkezi önünde, '15 Temmuz gazileri adına toplanan paraların nerede olduğunu soran' 15 Temmuz gazilerine polis müdahale etti. Müdahale esnasında 2 gazinin yaralandığı, çok sayıda gazinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gaziler hep bir ağızdan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya gelecek" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de “An itibariyle 15 Temmuz Gazileri AKP Genel Merkezinin önünde kendileri adına toplanan paraların hesabını soruyor. Gaziler için topladıkları paraların hesabını vermeyenler ile gaziyi yaralayanların arasında fark var mı?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Derneği, bir süredir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, kendileri için toplanan 300 milyon liranın sahiplerine dağıtılmasını ve gazi maaşı bağlanmasını istiyordu.



