AKP ilanla ilçe başkanı arayınca sosyal medyada alay konusu oldu

01 Eylül 2020 Salı, 10:29

AKP Şırnak İl Başkanlığı 8 Eylül'de 6. olağan kongresini gerçekleştirecek. Kongre hazırlıkları sürerken il başkanlığı, Cizre, Silopi Beytüşşebap, İdil, Güçlükonak ilçeleri için başkanlık müracaatı duyurusu yaptı.

5 İLÇE İÇİN BAŞKANLIK DUYURUSU

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, sosyal medya hesabından yayınlanan ilanla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Cizre, Silopi, Beytüşşebap, İdil, Güçlükonak İlçe Gençlik Kolları Başkanlıkları için müracaatlarımız başlamıştır. Müracaat yeri, Şırnak İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlıkları”

DUYURU SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

AKP Şırnak İl Başkanlığı sayfasında yapılan bu duyuru sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu. Yapılan yorumlarda “Sigorta asgariden mi yatıyor?”, “Maaş, sigorta, ulaşım ve yemek varsa geleyim”, “Başvuru şartları nedir?” gibi sorular yöneltildi.

DİYARBAKIR'DA İLÇE BAŞKANILIĞI İÇİN DUYURU YAPILMIŞTI

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı da geçen haftalarda AKP'li 12 ilçe başkanının istifası sonrası sosyal medya hesabından Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçesine başkan aradığını duyurmuş, adaylardan fotoğraflı özgeçmiş istemişti.