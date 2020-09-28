AKP İstanbul İl Başkanı 'sosyal medya'dan şikayetçi

28 Eylül 2020 Pazartesi, 13:10

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, partiye kazandırılan yeni üyelerin yaş dağılımını açıkladı.

Genç seçmenlerin AKP'ye yönelik ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Şenocak, AKP'ye 40 günde 106 bin 155 yeni üye kazandırdıklarını aktardı.

"MAALESEF SOSYAL MEDYA..."

Yeni üye katılımını gerçekleştirdikleri Haliç'teki programın ardından 4 bin yeni üye başvurusu daha aldıklarını aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"Toplamda yeni üyelerimizin 38 bini, yani her 3 yeni üyemizden biri 30 yaş altı seçmenlerden oluşuyor. Bu veri bize aynı zamanda gençlerimizin apolitik olmadığını ispatlıyor. Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip ediyorlar. Ancak maalesef gençlerimiz, sosyal medya başta olmak üzere birçok iletişim kanalında dezenformasyona maruz kalıyor.

Biz gençlerimizi partimize kazandırmakla beraber İstanbul teşkilatları olarak hakikatle buluşturmayı da önemsiyoruz. Hükümetimizin icraatlarını, gerçekleştirdiği yatırımları, Mavi Vatan başta olmak üzere ülkemizin milli çıkarlarını esas alan haklı davamızı, 2023, 2053, 2071 vizyonumuzu genç kardeşlerimize anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz."







