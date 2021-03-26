AKP Kongresi lebalep dolu, dışarıdaki halk ise aç!

26 Mart 2021 Cuma, 15:50

AKP’nin 7.Olağan Kongresi Ankara’da yapıldı.

Erdoğan’ın meşhur ettiği ifade ile “Salon lebalep doluydu”

Cumhurbaşkanı korona eleştirileri için hazırlıklı gelmiş olacak ki: “Kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum” dedi.

Anlaşılan AKP Kongre Merkezi’nde korona yoktu. Kar yağışı tüm mikropları temizlemişti.

Sadece ve sadece kongre dışındaki halk için sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları geçerliydi.

Allah aşkına bu durum başta sağlık çalışanları olmak üzere, esnafa, sanatçıya, yakınlarını törensiz defnetmek zorunda kalanlara, işsizlikten intihar edenlerin ailelerine reva mı?

Zaten salgın başladığından beri böyle değil miydi?

Hep bir çifte standart…

Konserler, tiyatro oyunları, sinemalar, düğünler yasak ama AKP kongresi oldu mu lebalep dolu!

Çok pardon yağan kar mikrobu kırmıştı ben yine unuttum bak!

Salgın nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarımız bir yılı aşkın süredir evlerinde hapis hayatı yaşıyorlar. Yazık değil mi? Onlarda çıksın dışarı o zaman…

Gerçi kongreye katılan bir vatandaş "Koronavirüsten korkmuyor musunuz" sorusuna yanıt: Tayyip'in olduğu yerde Corona olmuyor” dedi.

Bu sözün üzerine ne diyebiliriz ki?

Kongreye katılanlar belki diyemez ama bizler şunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Cunhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir propaganda videosunda, Fatih Sultan Mehmet denizde at koşturuyor, yanında bozkurtlar ona eşlik ediyor, fonda mehter cenk havaları çalıyordu. Bilmem hatırlayanınız var mı?

Başkanlık sistemi bizi böyle uçuracaktı.

Geldiğimiz nokta yüze 30 işsizliK. “Hani uçacaktık?” diye sorabiliriz mesela.

Dolar 8 TL, Euro 9,40 TL.

Bundan şunu net olarak çıkarabiliriz.

Hayat pahalılığı enflasyon artışıyla dayanılmaz noktaya gelmiş.

“Ne olacak bu bu memleketin hali?” diyebiliriz mesela.

Gelelim TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yaptığı 2021 Şubat ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına;

4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.719 TL olmuş.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.856 TL.

Dört kişilik bir ailenin günlük gıda harcaması 90 TL.

Bu arada kayıtlı çalışanların yarısı hem aç hem yoksul.

“Ne zaman düzelecek bu ekonomi” diye sormayalım mı peki?

İşsizlik, pahalılık gibi veriler TÜK’in yaptığı gibi kağıt üzerinde oynayarak düzelmiyor işte.

Evlerin içinde yangın var yangın.

Vatandaşımız çaresiz.

Vatandaşımız perişan.

İşçi perişan, emekli perişan, işsiz perişan…

Ama AKP kongreleri lebalep dolu.