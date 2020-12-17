AKP ve MHP grupları, Başkan Seçer’in 3 teklifini ısrarla kabul etmedi

17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer borçlanma yetkisi, kadınlar ve çocuklar için Mersin Barosu ile protokol yapma ve Mahalli İdareler İşverenler Sendikası üyeliğinden ayrılma tekliflerini yeniden görüşmek meclise sundu.

AKP ve MHP ittifakının kararda ısrar sayısı için 40’ı geçmesi gerekiyordu. Hasta meclis üyeleri bile toplantıya geldi, kararda ısrar sayısı bulundu, Vahap Seçer’in 3 teklifi de herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, olağanüstü toplantıyı açarken, geçen hafta alınan 3 ret kararının hukuka aykırı şekilde gerçekleştiğini, siyasi gerekçelerle alındığını bu nedenle meclise iade ettiğini anlattı.

Borçlanma yetkisinin reddedilmesine de baro ile işbirliğinin reddedilmesine de gerekçe sunulmadığını kaydeden Seçer, gerekçe sunmamanın bile hukuksuzluk olduğunu ifade etti. Seçer, benzer davalarla ilgili Yargıtay içtihatlarını da meclis üyelerinin dikkatine sundu. Konuşmaların ardından belediyenin baro ile işbirliği yapması, belediyenin MİS sendikasından ayrılması ve Başkan Seçer’e borçlanma yetkisi verilmesi teklifleri ayrı ayrı oylandı.

Cumhur İttifakı 3 oylamada da kararda ısrar sayısı olan 40’ı buldu ve Vahap Seçer’in 3 teklifi de herhangi bir gerekçe sunmadan reddetti. Oylama sırasında AKP sözcüsü Mevlüt Ekmekçi ve MHP sözcüsü Mahmut Tat, grubun fire vermemesi için yoğun çaba harcayıp, her oylama öncesinde sayım yapıp kontrol etti. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, belediyenin baro ile kadınlar ve çocuklar konusunda işbirliği yapmasına karşı çıkan isimlerden biri de MHP’li Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz oldu.

Kendisi de avukat olan Yılmaz, kadın ve çocuk konusunun siyasete alet edildiğini iddia etti. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ın marijinal olduğunu, baroyu siyasallaştırdığını, bu nedenle bu teklife ret oyu verdiğini söyledi. Avukat meclis üyelerinden Ali Dinsever, Yılmaz’ın dilinin sürçtüğüne inanmak istediğini söyledi. Ancak MHP’li başkan, “Hayır dilim sürçmedi. Bilinçli şekilde söyledim” diyerek ithamında ısrar etti.