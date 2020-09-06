AKP'den Fenerbahçe'ye: Şeytana bu kadar yakınlaşmak hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk Fenerbahçe'nin kupa törenine tepki gösterdi, "şeytanla bu kadar yakınlaşmak hayra alamet değil" dedi.
The Land Of Legends Cup adıyla düzenenlen Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı futbol organizasyonunun kupa törenine AKP'den tepki geldi.
31 Ağustos – 5 Eylül arasında gerçekleşen turnuvada Antalyaspor’u 4-0, Sivassporu da 1-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe’ye kupasını kırmızı makyajlı ve kırmızı elbiseli, boynuzlu kostüm giymiş bir görevli teslim etti.
Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan yandaş gazeteci Mehmet Ali Önel, "Şeytanı temsil eden boynuzlu bir figur, kupayı futbolculara veriyor.Kulübün başındaki Koç'a yakışır da, Spor Bakanı ne diyor bu işe!" diye yazdı.
Önel'i paylaşımını alıntılayan AKP'li bir isim de sarı lacivertli kulübün "şeytana yakınlaştığını" öne sürdü. O isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu. Külünk, törende "toplumun hassasiyetlerinin aşağılandığını" savunup kulübü konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.
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