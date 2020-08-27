AKP’li Başakşehir Belediyesi'ne 130 milyona yeni başkanlık binası

27 Ağustos 2020 Perşembe, 12:23

Başakşehir Belediyesi’nin, kaba inşaatı Emlak Konut GYO tarafından yapılan yeni Başkanlık Hizmet Binası’nın tamamlanması için açtığı ihale sonuçlandı. “979 Ada 2 Parselde Bulunan Binada Çeşitli İnşaat İşleri Yapılması” adı altında açılan ihaleye, tek geçerli teklif verildi.

İhaleyi Ömer Faruk Balamir-Ahbal İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı aldı. Başakşehir Belediyesi’nin, kabası bitmiş inşaatı 94 milyon 963 bin TL’ye tamamlanacak. Emlak Konut GYO ise, söz konusu binanın kaba inşaatını 34 milyon 800 bin TL’ye ihale etmişti.Başkanlık binası Başakşehir Belediyesi'ne yaklaşık 130 milyon TL’ye mal olacak.

MÜTEAHHİT BALAMİR KARDEŞLER

Külliye büyüklüğündeki Başakşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasının ihalesini üstlenen iş ortaklığı, Ömer Faruk Balamir’e ait fert firması ile kardeşi Hakan Burak Balamir'e ait Ahbal İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şirketi. Ahbal İnşaat’ın merkezi Şanlıurfa’da bulunuyor.

Ömer Faruk Balamir İzmir’de kurduğu fert firmasının merkezini 2016’da Başakşehir’e taşımıştı. Hakan ve Ömer Balamir’lerin kız kardeşi Filiz Balamir Dereli bir dönem, Şanlıurfa AKP Kadın Kolları’nın Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nı yapmıştı.

BÜYÜKLERİN DE BÜYÜĞÜ OLACAK

İlçe belediye binaları arasında en büyüklerinden biri olan ve yeni yapılan Bağcılar Belediyesi’nin yeni binasının toplam kapalı alanı 37 bin 965 metrekare. Yeni yapılan Başakşehir Belediyesinin yeni binasının kapalı alanı ise 57 bin 790 metrekare. Yine büyük belediye binalarından biri olan Sancaktepe Belediyesi’nin binasının kapalı alanı ise 30 bin metrekare. Ümraniye Belediyesi’nin 32 bin metrekare, Zeytinburnu Belediyesi’nin 17 bin 160 metrekarelik kullanım alanı olana binaları bulunuyor. Üsküdar Belediyesi’nin binasının ise 53 bin 160 metrekare proje alanı bulunuyor.

MALİYETİNE GÖRE DE BİRİNCİ BAŞAKŞEHİR

İhale bedelleri belli olan belediye binaları arasında Başakşehir açık ara önde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Bağcılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının ihale bedeli 62 milyon 270 bin TL. İhalesi Şubat 2017’de yapılmış olan yeni binaya henüz Bağcılar belediyesi taşınmadı.

Bakırköy Belediyesi’nin 2017 yılında ihale ettiği ve kaba inşaatı bitmiş vaziyette bekleyen yeni hizmet binasının ihale bedeli ise 32 milyon 750 bin TL. Yine İBB tarafından 2016 yılında ihale edilen Güngören Belediyesi hizmet binasının ihale bedeli ise 37 milyon 255 bin TL. Sancaktepe Belediyesi’nin 2013 yılında ihale ettiği yeni hizmet binasının ihale bedeli de 29 milyon 930 TL.