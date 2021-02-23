AKP’li başkan 'Arkamda Soylu var' diyerek tehdit etti iddiası
Emirdağ’da Hülya Dağcı, arazi anlaşmazlığı yaşadığı akrabası AKP’li Süleyman Kocabıçak tarafından tehdit edildiğini söyledi. Dağcı, Kocabıçak’ın “Benim arkamda Süleyman Soylu ve AKP’li milletvekili Ali Özkaya var” dediğini aktardı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Hülya Dağcı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu akrabaları tarafından şiddet gördüğünü ve akrabası olan AKP’li Emirdağ Teşkilat Başkanı Süleyman Kocabıçak tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Dağcı, “Bana ‘Ya Emirdağ’ı terk edersiniz ya da Keçili Mezarlığı’ndan kendinize yer ayırın’ dedi. Benim arkamda Süleyman Soylu ve AKP’li milletvekili Ali Özkaya var’ diyor. Burada herkes AKP’den çekiniyor. Başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Hülya Dağcı ve ailesi, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu akrabaları tarafından darp edilmesinin ardından açılan 5’i şiddet olmak üzere 20 davanın halen sonuçlanmadığını söyledi. 2015’ten beri akrabalarıyla davalık olduklarını ve şiddet gördüklerini anlattı. Dağcı, yalancı tanıklarla kardeşinin saldırgan durumuna düşürüldüğünü, ancak bu durumu yalanlayan kamera kayıtlarının hiçbir şekilde dikkate alınmadığını söyledi.
‘SOYLU’NUN ADINI KULLANIYORLAR’
AKP’li Emirdağ Teşkilat Başkanı Süleyman Kocabıçak’ın, sürekli tehdide maruz kaldıklarını belirten Dağcı, “Geçtiğimiz aylarda evime giderken Süleyman Kocabıçak ile yolda karşılaştık. Bana ‘Ya Emirdağ’ı terk edersiniz ya da Keçili Mezarlığı’ndan kendinize yer ayırın’ dedi. Diğer akrabalarımız da bizi tehdit ediyor. Süleyman Kocabıçak sürekli olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismini kullanıyor” dedi. Dağcı, şikâyetçi olmalarına sonuç alamadıklarını belirterek adalet istedi.
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