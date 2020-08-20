AKP'li başkan koronavirüs yasaklarını deldi!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:16

Balıkesir Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz günlerde ilçede vaka sayılarının artması üzerine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler aldı. O önlemlerden biri de taziye ziyaretlerinin yasaklanması oldu. Valilik konuya ilişkin, “Toplu taziye yapılmayacak, taziye evi, taziye çadırı gibi uygulamalara gidilmeyecektir” açıklamasında bulundu.

HEM TAZİYEYE GİTTİ, HEM MASKE KULLANMADI

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, AKP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Nurten Arslan hem valiliğin kararına, hemde yetkililerin sıklıkla vurguladığı maske kuralına uymadı. Geçtiğimiz dönem AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Mine Ezinç Kurnuç’a taziye ziyaretinde bulunan Arslan, ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Arslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir AKP İl Başkanlığı, Sosyal Politikalar Birimi olarak haftalık toplantımızı yaptıktan sonra önceki dönem il yönetimden Mine Ezinç Kurnuç arkadaşımızın eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı ziyaretinde bulunduk. Allah rahmet eylesin.