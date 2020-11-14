AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan F1 pilotu Hamilton'a gönderme: "Bak işine kardeşim"
Mercedes pilotu Hamilton, İstanbul Park zeminini ağır dille eleştirmişti. Hamilton'un eleştirisine AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan imalı bir cevap geldi.
Türkiye GP'sinin ilk antrenmanları 15. ve dördüncü sırada tamamlayan Formula 1'in ünlü ismi Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirdi.
Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Bilmiyorum neden... Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi.
"BAK İŞİNE KARDEŞİM"
Hamilton'un asfaltı eleştirmesine AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı imalı bir gönderme ile cevap verdi. Yazıcı, " @LewisHamilton bak işine kardeşim" dedi.
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