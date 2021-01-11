AKP’li belediye borçlanma limitine rağmen kredi yetkisi aldı
AKP'li Çorum belediyesi borçlanma limitini aşmasına rağmen kapatılan Çorum Çimento fabrikasını almak için 100 milyon kredi çekmek için meclisten kredi çekme yetkisi aldı. CHP’li meclis üyeleri 100 milyonluk borçlanma talebinden bulunmanın kanuna aykırı olduğunu ifade ederek itirazda bulundular.
Çorum belediyesi borçlanma limitini aşmasına rağmen 100 milyon kredi çekmek için Belediye meclisinden yetki aldı.
Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda; Çimento Fabrikası’na ait 1 milyon 384 bin m2 bir arsanın alımı amacıyla Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a 100 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi. Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, kanun gereği belediyelerin bütçelerinin yüzde 10’u kadar borçlanma yetkisi olduğunu belirterek, “Çorum Belediyesi’nin 2021 bütçesi 343 milyon lira. Bunun yüzde 10’u 34 milyon lira. Yani belediye en fazla 34 milyon lira borçlanabilir. 100 milyonluk borçlanma talebinde bulunmak kanuna aykırıdır. Hatta kanun maddesine göre; 34 milyon liradan mevcut borç stokunun düşülerek kalan tutar kadar borçlanma yapılabilir hükmü dikkate alındığında Çorum Belediyesi’nin borçlanma yapabilmesi imkansızdır. Borçlanma limitleri fazlasıyla aşılmıştır. Borçlanma talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onaylaması mümkün görünmediğinden borçlanma yetkisini CHP Grubu olarak reddediyoruz” dedi.
İlgili gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.
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