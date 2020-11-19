AKP’li belediyeden sosyal mesafesiz kurtuluş günü töreni

19 Kasım 2020 Perşembe, 21:03

Edirne Keşan'da, kentin işgalden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine rağmen AKP'li Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen törenlerde, halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Gösteriyi yakından izlemek isteyenler ise, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Kurtuluş günü nedeniyle bazı araçlardan şeker ve koku dağıtınca izdiham yaşandı.

Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçlarıyla geçiş yapıldı.