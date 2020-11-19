AKP’li belediyeden sosyal mesafesiz kurtuluş günü töreni
Edirne'nin Keşan ilçesinde, işgalden kurtuluşun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü
Edirne Keşan'da, kentin işgalden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine rağmen AKP'li Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen törenlerde, halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Gösteriyi yakından izlemek isteyenler ise, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Kurtuluş günü nedeniyle bazı araçlardan şeker ve koku dağıtınca izdiham yaşandı.
Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçlarıyla geçiş yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti
- Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Güvenç Dağüstün'den Metiner'e Çakıcı tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu