AKP’li Beykoz Belediyesi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’dan suç duyurusu: Halkın parası yandaşa

07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

İlçe belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 yılı Denetim Raporu’na muhalefet şerhi koyan CHP’li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından ilçe belediyesi ve belediye encümeni hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa sunulan dilekçeye göre belediye, kendi reklam alanlarını AKP’ye yakın vakıflardan İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) ücret almadan kullandırmış. Sataloğlu, sorumlu kişiler hakkında kamu davaları açılarak cezalandırılmalarını istedi.

‘SUÇUN ÜZERİNİ KAPATTI’

Dilekçede, kanunen suç duyurusunda bulunması gerekenin belediye başkanlığı olduğu ancak bu şikâyeti yapmadığı belirtilerek “Harekete geçmemiş, işlenmiş olan suçların üzerini kapamıştır” denildi. Belediyelerin kendisine ait taşınmazları, istediklerine diledikleri fiyatla devredemeyecekleri belirtilen dilekçede, taşınmazların ihale yapılarak kiraya verilmesi gerektiği anlatıldı. Dilekçede, ilçe belediyesine ait Rüzgârlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki otopark nedeniyle belediyenin 250 bin 336 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

2019 yılı hediyelik tatil seti yaptırılması ve dağıtım hizmeti alımı işinin, başka firmalardan teklif alınmadan sonuçlandırıldığı ve ilgili evraka ulaşılamadığının anlatıldığı dilekçede, “Asfalt serimi, bakımı ve onarım işi ihalesi için yaklaşık maliyet tutarı fiyat hesaplama endeksleri dikkate alınmadan yapılmış olduğundan ihale usulüne uygun yapılmamış, rekabet ve şeffaflık sağlanamamıştır. İhaleyi alan firmanın işi yapmadığı, alt yüklenici sıfatını haiz olduğunun görülmesi nedeniyle işbu ihale usulsüz ve hukuka aykırı niteliktedir. İdare, İHH vakfı tarafından yapılan reklam ve ilanın gelirini almamış, söz konusu gelirin elde edildiğine dair herhangi bir evrak sunamamış, kamu kaynaklarını koruyamamıştır” ifadeleri yer aldı.