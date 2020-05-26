AKP'li Bostancı açıkladı: AKP'nin ilk işi meslek odaları olacak

26 Mayıs 2020 Salı, 13:03

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı açıklamada gündeme ilişkin açıkalamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'te alınan tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini belirten Bostancı, pandemi sürecini takip ettiklerini, aşağı doğru inen bir trendi gördüklerini belirterek, şunları söyledi:



“Muhtemelen daha olumlu gelişmeler olacak. Hem toplum olarak hem de Bilim Kurulu, kanaatimce yapmış olduğu tartışmalarda mevcut verileri böyle okuyor. Biz de Meclis'te, Meclis'in olağan bir şekilde çalışmasını, bir an önce o günlerin geri gelmesini bekliyoruz. Fakat hali hazırda o aşamada da olmadığımızı da biliyoruz. O yüzden, bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalarla birlikte çalışmak durumundayız" dedi.

MECLİS GÜNDEMİ YOĞUN OLACAK

2 Haziran'da çalışmalarına başlayacak olan Meclis'i yoğun bir gündem beklediğini ifade eden Bostancı, şunları kaydetti:

"Meclis'in gündemi son derece yüklü. Yine uzun saatler çalışacağız. Zaten açılmakla birlikte komisyonlardan geçmiş ve genel kurul gündemine inmiş bekçi yasamız var. Onunla başlayacağız. Sonra da komisyonlara sevk edeceğimiz çok çeşitli yasalar var. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz. Bir an önce komisyonlara indireceğiz. Tarımsal üretime ilişkin birtakım yasal düzenlemelerimiz olacak."

MESLEK KURULUŞLARI DA OLACAK

Bostancı, meslek kuruluşlarının seçim sistemini değiştiren yasa teklifi üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydererek, bu konunun çok tartışıldığını söyledi.

Anayasa'nın 135'inci maddesine göre; ‘meslek kuruluşlarının kamu kurumu niteliğinde olduğunu’ belirten Bostancı, şöyle konuştu:

"Bunların bir meslek kuruluşu olarak faaliyet göstereceğini, aynı zamanda siyaset yapamayacaklarını ifade ediyor. Siyasetin nerede başlayıp, nerede bittiğine ilişkin gri bir alan olduğu varsayımla, bu meslek kuruluşları siyasetin içinde mütalaa edilen alanları kendi meslek alanlarıymış gibi takdim ederek pozisyon alabiliyorlar. Siyasi polemiklerin de konusu olabiliyorlar. Bunları çok doğru bulmuyoruz. Esasen meslek kuruluşlarının bu şekildeki yaklaşımlarının temelinde de demokrasinin usullerine çok uygun olmayan seçimlerinin ve mevcut yapılarının olduğu kanaatindeyiz. Esasen bu kurumlar seçimlerle teşekkül eden irade arasında tutarlı ve birbirini teyit eden bir yapıya sahip olsalar, tahmin ediyorum bu ölçüde spekülatif alanlara kaymazlar ve 'daha çok meslek alanı ile ilişki çalışmalar bulunurlar' diye düşünüyoruz. O yönde de hazırlıklarımız var. Şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki türlü çalışma da masanın üzerinde. Haziran ayı ile birlikte bunları da intikal etmiş oluruz.”

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP, meslek odalarının seçim usullerini değiştirmeye yönelik hamlesini, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’n tepki çeken, ayrımcı ifadelerine Ankara Barosu’nun yaptığı eleştirinin ardından yapmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek kuruluşlarında “oligarşik” bir yönetimin olduğunu öne sürerek, bu kuruluşları hedef almıştı.

Muhalefet, Erdoğan’ın bu hamleyle, hükümete toplum yararına eleştirilerde bulunan meslek odalarını kontrolü altına almaya çalıştığını vurguladı.