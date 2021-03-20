AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu kimdir?

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:24

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 4.5 ay önce atanan Naci Ağbal Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınırken, yerine 26. dönem AKP Bayburt Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Ağbal'ın görevden alınıp, yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Merkez Bankası'na 20 ay içinde 4. başkan atanmış oldu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi.

YENİ ŞAFAK, KARARDAN BİR GÜN ÖNCE BU MANŞETLE ÇIKMIŞTI

Yeni Şafak gazetesi, Ağbal’ın görevden alınmasından bir gün önce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartması kararını "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlığıyla manşetine taşımıştı.

MÜSİAD, ASKON başkanlarının karara yönelik eleştirilerini haberine taşıyan Yeni Şafak gazetesi, "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlıklı haberinde, Kasım 2020'de Türkiye'ye giriş yapan 4 milyar dolarlık sıcak paranın iki ayda 5 milyar dolar olarak yurt dışına çıkarıldığı belirtilirken, "vurgun" olarak nitelendirdiği yurt dışına çıkışın Merkez Bankası'nın yaptığı 875 baz puanlık faiz artırımı nedeniyle gerçekleştirildiği ifadelerine yer verildi.

Bu manşetten bir gün sonra, Şahap Kavcıoğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak atandı.