AKP’li eski başkan icradan evini satın alan yurttaşı vurdu!

Balıkesir’in Kızıksa beldesinin son Belediye Başkanı Yüksel Zeki iddiaya göre icraya çıkarılan evini satın alan Y.N.’yi av tüfeğiyle vurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 17:37
AKP’li eski başkan icradan evini satın alan yurttaşı vurdu!
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Balıkesir’e bağlı Kızıksa beldesinin son belediye başkanı olan AKP'li Yüksel Zeki’nin icradan satışa çıkarılan evini satın alan Y.N.’yi av tüfeğiyle vurdu.

TELE1'de yer alan habere gör sağ bacağından vurulan Y. N.’nin Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, Zeki’nin ise jandarma tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

YÜKSEL ZEKİ KİMDİR?

2009 yılındaki yerel seçimlerden Demokrat Parti’den Kızıksa Belde Başkan adayı olan Zeki, seçimleri kazanmasının ardından partisinden istifa ederek AKP’ye geçmişti. Zeki, Balıkesir’in büyükşehir olmasının ardından belde özelliğini kaybeden Kızıksa’nın son belediye başkanı olmuştu.


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